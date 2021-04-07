Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyaz Grup'ta Manisa, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 77'ye çıkardı. Manisa temsilcisi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 78'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, sezonun bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, kalan süreçte hanesine puan yazdırdığı takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P 1.MANİSA 31 23 8 0 77 21 56 77 2.HEKİMOĞLU TRABZON 30 18 8 4 68 27 41 62 3.KOCAELİSPOR 30 16 7 7 45 26 19 55 4.ANKARA DEMİRSPOR 31 14 11 6 48 32 16 53 5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 30 14 10 6 42 26 16 52 6.SARIYER 31 14 10 7 43 31 12 52 7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 31 15 6 10 46 40 6 51 8.AFJET AFYONSPOR 30 13 11 6 45 36 9 50 9.ÇORUM 30 14 7 9 59 33 26 49 10.UŞAKSPOR 30 13 8 9 48 36 12 47 11.KAHRAMANMARAŞSPOR 30 7 10 13 36 52 -16 31 12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 30 7 9 14 27 42 -15 30 13.GÜMÜŞHANESPOR 31 8 5 18 34 64 -30 26 14.İNEGÖLSPOR 30 5 10 15 32 47 -15 25 15.ŞANLIURFASPOR 30 7 7 16 35 65 -30 25 16.ERGENE VELİMEŞESPOR 30 4 12 14 35 60 -25 24 17.HACETTEPE 30 6 5 19 23 44 -21 23 18.NİĞDE ANADOLU 30 4 11 15 24 48 -24 23 19.SANCAKTEPE 31 6 5 20 29 66 -37 23 Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Kırmızı Grup: O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 32 24 6 2 71 21 50 78 2.SAKARYASPOR 32 16 12 4 56 30 26 60 3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 32 17 8 7 45 25 20 59 4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 32 17 6 9 51 29 22 57 5.KIRKLARELİSPOR 32 15 12 5 47 26 21 57 6.BODRUMSPOR 32 16 7 9 67 41 26 55 7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 32 15 7 10 51 27 24 52 8.TURGUTLUSPOR 32 15 4 13 40 45 -5 49 9.TARSUS İDMAN YURDU 32 13 9 10 51 41 10 48 10.SERİK BELEDİYESPOR 32 12 12 8 45 39 6 48 11.KARACABEY BELEDİYESPOR 32 12 8 12 40 35 5 44 12.PENDİKSPOR 32 12 5 15 50 42 8 41 13.PAZARSPOR 32 11 5 16 50 55 -5 38 14.SİVAS BELEDİYESPOR 32 8 13 11 42 41 1 37 15.BAYBURT ÖZEL İDARE 32 11 4 17 40 52 -12 37 16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 32 9 8 15 39 41 -2 35 17.GMG KASTAMONUSPOR 32 7 11 14 27 46 -19 32 18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 32 8 5 19 41 68 -27 26 19.MAMAK 32 6 6 20 28 94 -66 24 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 1 2 29 11 94 -83 2 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan