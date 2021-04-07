Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış

Misli.com 2. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyaz Grup'ta Manisa, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 77'ye çıkardı. Manisa temsilcisi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 78'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, sezonun bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Eyüpspor, kalan süreçte hanesine puan yazdırdığı takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA31238077215677
2.HEKİMOĞLU TRABZON30188468274162
3.KOCAELİSPOR30167745261955
4.ANKARA DEMİRSPOR311411648321653
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR301410642261652
6.SARIYER311410743311252
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER31156104640651
8.AFJET AFYONSPOR30131164536950
9.ÇORUM30147959332649
10.UŞAKSPOR30138948361247
11.KAHRAMANMARAŞSPOR30710133652-1631
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3079142742-1530
13.GÜMÜŞHANESPOR3185183464-3026
14.İNEGÖLSPOR30510153247-1525
15.ŞANLIURFASPOR3077163565-3025
16.ERGENE VELİMEŞESPOR30412143560-2524
17.HACETTEPE3065192344-2123
18.NİĞDE ANADOLU30411152448-2423
19.SANCAKTEPE3165202966-3723
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR32246271215078
2.SAKARYASPOR321612456302660
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR32178745252059
4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR32176951292257
5.KIRKLARELİSPOR321512547262157
6.BODRUMSPOR32167967412655
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR321571051272452
8.TURGUTLUSPOR32154134045-549
9.TARSUS İDMAN YURDU321391051411048
10.SERİK BELEDİYESPOR32121284539648
11.KARACABEY BELEDİYESPOR32128124035544
12.PENDİKSPOR32125155042841
13.PAZARSPOR32115165055-538
14.SİVAS BELEDİYESPOR32813114241137
15.BAYBURT ÖZEL İDARE32114174052-1237
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR3298153941-235
17.GMG KASTAMONUSPOR32711142746-1932
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR3285194168-2726
19.MAMAK3266202894-6624
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR3212291194-832
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Lirası Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:48:39. #1.16#
title