Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Misli.com 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta tamamlanan 31. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Misli.com 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta tamamlanan 31. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'un 31. haftasında lider Manisa, en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi, 17 puan farkı korudu.

Kırmızı Grup'ta ise lider Eyüpspor, play-off mücadelesi veren Turgutlusor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, rakibini 2-0 yenerek 75 puana yükseldi. İkinci Silahtaroğlu Vanspor'un sahasında Bayburt Özel İdare ile berabere kalmasıyla Eyüpspor, en yakın takipçisiyle puan farkını 18'e çıkardı.

Beyaz ve kırmızı grupta 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN 1.MANİSA 30 23 7 0 76 20 56 76 2.HEKİMOĞLU TRABZON 29 17 8 4 65 25 40 59 3.KOCAELİSPOR 29 16 7 6 44 24 20 55 4.SARIYER 30 14 10 6 43 25 18 52 5.ANKARA DEMİRSPOR 30 14 10 6 48 32 16 52 6.ÇORUM 29 14 7 8 57 30 27 49 7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 29 13 10 6 40 25 15 49 8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 30 14 6 10 44 39 5 48 9.AFJET AFYONSPOR 29 12 11 6 41 34 7 47 10.UŞAKSPOR 29 12 8 9 42 36 6 44 11.KAHRAMANMARAŞSPOR 29 7 10 12 34 48 -14 31 12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 30 7 9 14 27 42 -15 30 13.İNEGÖLSPOR 29 5 10 14 31 45 -14 25 14.ŞANLIURFASPOR 29 7 6 16 34 64 -30 24 15.HACETTEPE SPOR 29 6 5 18 22 42 -20 23 16.ERGENE VELİMEŞESPOR 29 4 11 14 35 60 -25 23 17.GÜMÜŞHANESPOR 30 7 5 18 32 63 -31 23 18.SANCAKTEPE. 30 6 5 19 28 64 -36 23 19.NİĞDE ANADOLU 29 3 11 15 22 47 -25 20 Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Kırmızı Grup TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN 1.EYÜPSPOR 31 23 6 2 70 21 49 75 2.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 31 17 6 8 51 28 23 57 3.SAKARYASPOR 31 15 12 4 50 29 21 57 4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 31 16 8 7 44 25 19 56 5.KIRKLARELİSPOR 31 14 12 5 44 25 19 54 6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 31 15 7 9 51 26 25 52 7.BODRUMSPOR 31 15 7 9 64 41 23 52 8.TURGUTLUSPOR 31 15 4 12 40 43 -3 49 9.TARSUS İDMANYURDU 31 12 9 10 49 41 8 45 10.SERİK BELEDİYESPOR 31 11 12 8 44 39 5 45 11.KARACABEY BELEDİYESPOR 31 12 7 12 40 35 5 43 12.PENDİKSPOR 31 12 4 15 50 42 8 40 13.PAZARSPOR 31 11 5 15 50 53 -3 38 14.SİVAS BELEDİYESPOR 31 8 13 10 42 40 2 37 15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 31 9 7 15 38 40 -2 34 16.BAYBURT ÖZEL İDARE 31 10 4 17 38 52 -14 34 17.GMG KASTAMONUSPOR 31 7 10 14 26 45 -19 31 18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 31 8 5 18 40 62 -22 26 19.MAMAK 31 6 6 19 28 91 -63 24 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 31 1 2 28 10 91 -81 2 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir. Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay