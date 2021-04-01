Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Misli.com 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta tamamlanan 31. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Misli.com 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta tamamlanan 31. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Beyaz Grup'un 31. haftasında lider Manisa, en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi, 17 puan farkı korudu.
Kırmızı Grup'ta ise lider Eyüpspor, play-off mücadelesi veren Turgutlusor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, rakibini 2-0 yenerek 75 puana yükseldi. İkinci Silahtaroğlu Vanspor'un sahasında Bayburt Özel İdare ile berabere kalmasıyla Eyüpspor, en yakın takipçisiyle puan farkını 18'e çıkardı.
Beyaz ve kırmızı grupta 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|PUAN
|1.MANİSA
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|56
|76
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|40
|59
|3.KOCAELİSPOR
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|20
|55
|4.SARIYER
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|18
|52
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|16
|52
|6.ÇORUM
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|27
|49
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|15
|49
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|5
|48
|9.AFJET AFYONSPOR
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|7
|47
|10.UŞAKSPOR
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|6
|44
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|-14
|31
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|-15
|30
|13.İNEGÖLSPOR
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|-14
|25
|14.ŞANLIURFASPOR
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|-30
|24
|15.HACETTEPE SPOR
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|-20
|23
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|-25
|23
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|-31
|23
|18.SANCAKTEPE.
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|-36
|23
|19.NİĞDE ANADOLU
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|-25
|20
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|PUAN
|1.EYÜPSPOR
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|49
|75
|2.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|23
|57
|3.SAKARYASPOR
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|21
|57
|4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|19
|56
|5.KIRKLARELİSPOR
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|19
|54
|6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|25
|52
|7.BODRUMSPOR
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|23
|52
|8.TURGUTLUSPOR
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|-3
|49
|9.TARSUS İDMANYURDU
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|8
|45
|10.SERİK BELEDİYESPOR
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|5
|45
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|5
|43
|12.PENDİKSPOR
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|8
|40
|13.PAZARSPOR
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|-3
|38
|14.SİVAS BELEDİYESPOR
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|2
|37
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|-2
|34
|16.BAYBURT ÖZEL İDARE
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|-14
|34
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|-19
|31
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|-22
|26
|19.MAMAK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|-63
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|-81
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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