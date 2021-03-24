Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

24.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:32
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYPuan
1.MANİSA 292360751975
2.HEKİMOĞLU TRABZON281774642458
3.KOCAELİSPOR281576422452
4.SARIYER2913106412449
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2813105402449
6.ANKARA DEMİRSPOR2913106453249
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER2914510433847
8.ÇORUM 281378563046
9.AFJET AFYONSPOR2812106403346
10.UŞAK SPOR 281288423444
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 2871011344631
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 287813264029
13.ŞANLIURFASPOR287615336224
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR2941114356023
15.İNEGÖLSPOR2841014274422
16.SANCAKTEPE 286418265922
17.HACETTEPESPOR285518214220
18.NİĞDE ANADOLU2831114224420
19.GÜMÜŞHANESPOR296518306320
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYPuan
1.EYÜPSPOR302262682172
2.VANSPOR 301758502756
3.SAKARYASPOR 3015114502956
4.KIRKLARELİSPOR3014115442553
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR301587432553
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR301578512552
7.BODRUMSPOR 301578644052
8.TURGUTLUSPOR3015411404149
9.SERİK BELEDİYESPOR3011118443944
10.TARSUS İDMAN YURDU3011910454142
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 3011712363540
12.PENDİKSPOR3012315504239
13.PAZARSPOR3011514485038
14.SİVAS BELEDİYESPOR3081210424036
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 3010317375133
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR308715374031
17.GMG KASTAMONUSPOR307914264530
18.MAMAK 306618288724
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR307518376023
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR30122710872
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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