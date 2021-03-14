Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
14.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:26
Misli.com 2. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|27
|22
|5
|0
|71
|17
|54
|71
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|26
|15
|7
|4
|56
|22
|34
|52
|3.KOCAELİSPOR
|26
|14
|7
|5
|38
|22
|16
|49
|4.SARIYER
|27
|13
|9
|5
|40
|20
|20
|48
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|26
|13
|8
|5
|39
|23
|16
|47
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|27
|12
|9
|6
|42
|31
|11
|45
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|13
|5
|9
|40
|35
|5
|44
|8.AFJET AFYONSPOR
|26
|11
|9
|6
|37
|32
|5
|42
|9.UŞAK SPOR
|26
|11
|8
|7
|40
|33
|7
|41
|10.ÇORUM
|26
|11
|7
|8
|51
|29
|22
|40
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|26
|7
|10
|9
|33
|40
|-7
|31
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|26
|6
|8
|12
|25
|37
|-12
|26
|13.SANCAKTEPE
|26
|6
|4
|16
|26
|54
|-28
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|26
|4
|9
|13
|25
|40
|-15
|21
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|27
|4
|9
|14
|31
|56
|-25
|21
|16.HACETTEPE
|27
|5
|5
|17
|21
|40
|-19
|20
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|27
|6
|5
|16
|29
|55
|-26
|20
|18.NİĞDE ANADOLU
|27
|3
|10
|14
|20
|42
|-22
|19
|19.ŞANLIURFASPOR
|26
|5
|6
|15
|26
|62
|-36
|18
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|28
|21
|5
|2
|65
|20
|45
|68
|2.SAKARYASPOR
|28
|14
|10
|4
|45
|28
|17
|52
|3.VANSPOR
|28
|15
|5
|8
|46
|27
|19
|50
|4.BODRUMSPOR
|28
|14
|7
|7
|60
|38
|22
|49
|5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|28
|14
|7
|7
|40
|23
|17
|49
|6.KIRKLARELİSPOR
|28
|12
|11
|5
|40
|23
|17
|47
|7.TURGUTLUSPOR
|28
|15
|2
|11
|38
|39
|-1
|47
|8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|28
|13
|7
|8
|44
|25
|19
|46
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|28
|11
|10
|7
|43
|37
|6
|43
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|28
|10
|9
|9
|43
|39
|4
|39
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|28
|10
|7
|11
|33
|32
|1
|37
|12.PENDİKSPOR
|28
|11
|3
|14
|47
|38
|9
|36
|13.SİVAS BELEDİYESPOR
|28
|8
|12
|8
|42
|35
|7
|36
|14.PAZARSPOR
|28
|10
|5
|13
|40
|46
|-6
|35
|15.BAYBURT ÖZEL İDARE
|28
|9
|3
|16
|34
|48
|-14
|30
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|28
|7
|8
|13
|25
|39
|-14
|29
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|28
|7
|6
|15
|34
|39
|-5
|27
|18.MAMAK
|28
|6
|6
|16
|27
|77
|-50
|24
|19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|28
|7
|5
|16
|36
|56
|-20
|23
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|28
|1
|2
|25
|10
|83
|-73
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever
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