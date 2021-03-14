Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

14.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:26
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA 27225071175471
2.HEKİMOĞLU TRABZON26157456223452
3.KOCAELİSPOR26147538221649
4.SARIYER27139540202048
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR26138539231647
6.ANKARA DEMİRSPOR27129642311145
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER2713594035544
8.AFJET AFYONSPOR2611963732542
9.UŞAK SPOR 2611874033741
10.ÇORUM 26117851292240
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 2671093340-731
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 2668122537-1226
13.SANCAKTEPE 2664162654-2822
14.İNEGÖLSPOR2649132540-1521
15.ERGENE VELİMEŞESPOR2749143156-2521
16.HACETTEPE 2755172140-1920
17.GÜMÜŞHANESPOR2765162955-2620
18.NİĞDE ANADOLU27310142042-2219
19.ŞANLIURFASPOR2656152662-3618

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR28215265204568
2.SAKARYASPOR 281410445281752
3.VANSPOR28155846271950
4.BODRUMSPOR28147760382249
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR28147740231749
6.KIRKLARELİSPOR281211540231747
7.TURGUTLUSPOR28152113839-147
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR28137844251946
9.SERİK BELEDİYESPOR28111074337643
10.TARSUS İDMAN YURDU2810994339439
11.KARACABEY BELEDİYESPOR28107113332137
12.PENDİKSPOR28113144738936
13.SİVAS BELEDİYESPOR2881284235736
14.PAZARSPOR28105134046-635
15.BAYBURT ÖZEL İDARE2893163448-1430
16.GMG KASTAMONUSPOR2878132539-1429
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2876153439-527
18.MAMAK2866162777-5024
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR2875163656-2023
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR2812251083-732
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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