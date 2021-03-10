Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

10.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:28
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA 26215069165368
2.HEKİMOĞLU TRABZON25147455223349
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR25138438201847
4.KOCAELİSPOR25137535221346
5.SARIYER26129537181945
6.ANKARA DEMİRSPOR26129542281445
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER2613583933644
8.UŞAKSPOR 2611874033741
9.AFJET AFYONSPOR2510963531439
10.ÇORUM 25107846291737
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 2571083137-631
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 2568112536-1126
13.SANCAKTEPE 2564152649-2322
14.İNEGÖLSPOR2549122538-1321
15.ERGENE VELİMEŞESPOR2649133054-2421
16.HACETTEPE 2654172140-1919
17.GÜMÜŞHANESPOR2655162654-2817
18.ŞANLIURFASPOR2555152662-3617
19.NİĞDE ANADOLU26210141842-2416

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR27205262194365
2.BODRUMSPOR27147660372349
3.SAKARYASPOR271310444281649
4.VANSPOR 27145841261547
5.TURGUTLUSPOR27152103838047
6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR27137737231446
7.KIRKLARELİSPOR271111539231644
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR27127843251843
9.SERİK BELEDİYESPOR27101074136540
10.TARSUS İDMAN YURDU2710894137438
11.PENDİKSPOR271131347371036
12.KARACABEY BELEDİYESPOR27106113231136
13.SİVAS BELEDİYESPOR2781184134735
14.PAZARSPOR27105124043-335
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 2793153345-1230
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2776143337-427
17.GMG KASTAMONUSPOR2768132439-1526
18.MAMAK2766152672-4624
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR2774163454-2022
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR2712241082-722

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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