Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
10.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:28
Misli.com 2. Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|26
|21
|5
|0
|69
|16
|53
|68
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|25
|14
|7
|4
|55
|22
|33
|49
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|25
|13
|8
|4
|38
|20
|18
|47
|4.KOCAELİSPOR
|25
|13
|7
|5
|35
|22
|13
|46
|5.SARIYER
|26
|12
|9
|5
|37
|18
|19
|45
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|26
|12
|9
|5
|42
|28
|14
|45
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|13
|5
|8
|39
|33
|6
|44
|8.UŞAKSPOR
|26
|11
|8
|7
|40
|33
|7
|41
|9.AFJET AFYONSPOR
|25
|10
|9
|6
|35
|31
|4
|39
|10.ÇORUM
|25
|10
|7
|8
|46
|29
|17
|37
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|25
|7
|10
|8
|31
|37
|-6
|31
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|25
|6
|8
|11
|25
|36
|-11
|26
|13.SANCAKTEPE
|25
|6
|4
|15
|26
|49
|-23
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|25
|4
|9
|12
|25
|38
|-13
|21
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|26
|4
|9
|13
|30
|54
|-24
|21
|16.HACETTEPE
|26
|5
|4
|17
|21
|40
|-19
|19
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|26
|5
|5
|16
|26
|54
|-28
|17
|18.ŞANLIURFASPOR
|25
|5
|5
|15
|26
|62
|-36
|17
|19.NİĞDE ANADOLU
|26
|2
|10
|14
|18
|42
|-24
|16
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|27
|20
|5
|2
|62
|19
|43
|65
|2.BODRUMSPOR
|27
|14
|7
|6
|60
|37
|23
|49
|3.SAKARYASPOR
|27
|13
|10
|4
|44
|28
|16
|49
|4.VANSPOR
|27
|14
|5
|8
|41
|26
|15
|47
|5.TURGUTLUSPOR
|27
|15
|2
|10
|38
|38
|0
|47
|6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|13
|7
|7
|37
|23
|14
|46
|7.KIRKLARELİSPOR
|27
|11
|11
|5
|39
|23
|16
|44
|8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|27
|12
|7
|8
|43
|25
|18
|43
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|27
|10
|10
|7
|41
|36
|5
|40
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|27
|10
|8
|9
|41
|37
|4
|38
|11.PENDİKSPOR
|27
|11
|3
|13
|47
|37
|10
|36
|12.KARACABEY BELEDİYESPOR
|27
|10
|6
|11
|32
|31
|1
|36
|13.SİVAS BELEDİYESPOR
|27
|8
|11
|8
|41
|34
|7
|35
|14.PAZARSPOR
|27
|10
|5
|12
|40
|43
|-3
|35
|15.BAYBURT ÖZEL İDARE
|27
|9
|3
|15
|33
|45
|-12
|30
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|27
|7
|6
|14
|33
|37
|-4
|27
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|27
|6
|8
|13
|24
|39
|-15
|26
|18.MAMAK
|27
|6
|6
|15
|26
|72
|-46
|24
|19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|27
|7
|4
|16
|34
|54
|-20
|22
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|27
|1
|2
|24
|10
|82
|-72
|2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz
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