Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
04.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:45
Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.MANİSA
|25
|20
|5
|0
|66
|16
|65
|2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|24
|13
|8
|3
|38
|19
|47
|3.HEKİMOĞLU TRABZON
|24
|13
|7
|4
|53
|22
|46
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|25
|12
|8
|5
|40
|26
|44
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|13
|5
|7
|39
|30
|44
|6.KOCAELİSPOR
|24
|12
|7
|5
|32
|22
|43
|7.SARIYER
|25
|11
|9
|5
|34
|18
|42
|8.UŞAKSPOR
|25
|11
|8
|6
|40
|31
|41
|9.AFJET AFYONSPOR
|24
|10
|8
|6
|33
|29
|38
|10.ÇORUM
|24
|10
|6
|8
|44
|27
|36
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|6
|10
|8
|28
|36
|28
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|5
|8
|11
|24
|36
|23
|13.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|24
|6
|4
|14
|26
|46
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|25
|4
|9
|12
|25
|38
|21
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|25
|4
|9
|12
|30
|51
|21
|16.HACETTEPE
|25
|5
|4
|16
|21
|38
|19
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|25
|5
|5
|15
|25
|51
|17
|18.NİĞDE ANADOLU
|25
|2
|9
|14
|16
|40
|15
|19.ŞANLIURFASPOR
|24
|4
|5
|15
|24
|62
|14
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.EYÜPSPOR
|26
|19
|5
|2
|60
|18
|62
|2.BODRUMSPOR
|26
|14
|6
|6
|57
|34
|48
|3.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|26
|14
|5
|7
|40
|24
|47
|4.SAKARYASPOR
|26
|12
|10
|4
|43
|28
|46
|5.TURGUTLUSPOR
|26
|15
|1
|10
|38
|38
|46
|6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|12
|7
|7
|35
|22
|43
|7.KIRKLARELİSPOR
|26
|10
|11
|5
|32
|23
|41
|8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|26
|11
|7
|8
|36
|25
|40
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|26
|10
|9
|7
|40
|35
|39
|10.TARSUS İDMANYURDU
|26
|10
|7
|9
|38
|34
|37
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|26
|10
|6
|10
|32
|30
|36
|12.PENDİKSPOR
|26
|11
|2
|13
|44
|34
|35
|13.SİVAS BELEDİYESPOR
|26
|8
|10
|8
|41
|34
|34
|14.PAZARSPOR
|26
|10
|4
|12
|37
|40
|34
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|26
|7
|6
|13
|32
|34
|27
|16.BAYBURT ÖZEL İDARE
|26
|8
|3
|15
|30
|44
|27
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|26
|6
|7
|13
|23
|38
|25
|18.MAMAK
|26
|6
|6
|14
|26
|65
|24
|19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|26
|7
|4
|15
|33
|52
|22
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|26
|1
|2
|23
|10
|75
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan
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