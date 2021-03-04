Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

04.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:45
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYP
1.MANİSA 252050661665
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR241383381947
3.HEKİMOĞLU TRABZON241374532246
4.ANKARA DEMİRSPOR251285402644
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER251357393044
6.KOCAELİSPOR241275322243
7.SARIYER251195341842
8.UŞAKSPOR251186403141
9.AFJET AFYONSPOR241086332938
10.ÇORUM 241068442736
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 246108283628
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 245811243623
13.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 246414264622
14.İNEGÖLSPOR254912253821
15.ERGENE VELİMEŞESPOR254912305121
16.HACETTEPE255416213819
17.GÜMÜŞHANESPOR255515255117
18.NİĞDE ANADOLU252914164015
19.ŞANLIURFASPOR244515246214
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYP
1.EYÜPSPOR261952601862
2.BODRUMSPOR 261466573448
3.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ261457402447
4.SAKARYASPOR 2612104432846
5.TURGUTLUSPOR2615110383846
6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR261277352243
7.KIRKLARELİSPOR2610115322341
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR261178362540
9.SERİK BELEDİYESPOR261097403539
10.TARSUS İDMANYURDU261079383437
11.KARACABEY BELEDİYESPOR2610610323036
12.PENDİKSPOR2611213443435
13.SİVAS BELEDİYESPOR268108413434
14.PAZARSPOR2610412374034
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR267613323427
16.BAYBURT ÖZEL İDARE268315304427
17.GMG KASTAMONUSPOR266713233825
18.MAMAK266614266524
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR267415335222
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR26122310752
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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