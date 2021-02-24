Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

24.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:20
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA24204065155064
2.HEKİMOĞLU TRABZON23136453223145
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR23128337191844
4.ANKARA DEMİRSPOR24127539251443
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER2412573730741
6.UŞAKSPOR2411764031940
7.SARIYER24109531181339
8.KOCAELİSPOR2211652820839
9.AFJET AFYONSPOR229763028234
10.ÇORUM 2396841271433
11.KAHRAMANMARAŞSPOR236982735-827
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2357112335-1222
13.SANCAKTEPE 2264122640-1422
14.İNEGÖLSPOR2449112536-1121
15.ERGENE VELİMEŞESPOR2348112947-1820
16.HACETTEPE 2344151837-1916
17.GÜMÜŞHANESPOR2354142448-2416
18.NİĞDE ANADOLU2429131537-2215
19.ŞANLIURFASPOR2445152462-3814
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR25185257183959
2.VANSPOR 25145640231747
3.BODRUMSPOR25136656342245
4.SAKARYASPOR25129441261545
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR25127633191443
6.TURGUTLUSPOR25141103438-443
7.SERİK BELEDİYESPOR2510964032839
8.KIRKLARELİSPOR2591152921838
9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2510783325837
10.TARSUS İDMANYURDU2510693632436
11.PENDİKSPOR251121244311335
12.PAZARSPOR25104113739-234
13.SİVAS BELEDİYESPOR258983932733
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2596103130133
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2575133133-226
16.BAYBURT ÖZEL İDARE2582152943-1426
17.GMG KASTAMONUSPOR2566132237-1524
18.MAMAK2565142463-3923
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR2573153251-1921
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR2512221071-612

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Meghan Markle Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Umut Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:53:58. #1.14#
title