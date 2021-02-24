Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
24.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:20
Misli.com 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|24
|20
|4
|0
|65
|15
|50
|64
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|23
|13
|6
|4
|53
|22
|31
|45
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|23
|12
|8
|3
|37
|19
|18
|44
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|24
|12
|7
|5
|39
|25
|14
|43
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|12
|5
|7
|37
|30
|7
|41
|6.UŞAKSPOR
|24
|11
|7
|6
|40
|31
|9
|40
|7.SARIYER
|24
|10
|9
|5
|31
|18
|13
|39
|8.KOCAELİSPOR
|22
|11
|6
|5
|28
|20
|8
|39
|9.AFJET AFYONSPOR
|22
|9
|7
|6
|30
|28
|2
|34
|10.ÇORUM
|23
|9
|6
|8
|41
|27
|14
|33
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|23
|6
|9
|8
|27
|35
|-8
|27
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|23
|5
|7
|11
|23
|35
|-12
|22
|13.SANCAKTEPE
|22
|6
|4
|12
|26
|40
|-14
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|24
|4
|9
|11
|25
|36
|-11
|21
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|23
|4
|8
|11
|29
|47
|-18
|20
|16.HACETTEPE
|23
|4
|4
|15
|18
|37
|-19
|16
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|23
|5
|4
|14
|24
|48
|-24
|16
|18.NİĞDE ANADOLU
|24
|2
|9
|13
|15
|37
|-22
|15
|19.ŞANLIURFASPOR
|24
|4
|5
|15
|24
|62
|-38
|14
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|25
|18
|5
|2
|57
|18
|39
|59
|2.VANSPOR
|25
|14
|5
|6
|40
|23
|17
|47
|3.BODRUMSPOR
|25
|13
|6
|6
|56
|34
|22
|45
|4.SAKARYASPOR
|25
|12
|9
|4
|41
|26
|15
|45
|5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|25
|12
|7
|6
|33
|19
|14
|43
|6.TURGUTLUSPOR
|25
|14
|1
|10
|34
|38
|-4
|43
|7.SERİK BELEDİYESPOR
|25
|10
|9
|6
|40
|32
|8
|39
|8.KIRKLARELİSPOR
|25
|9
|11
|5
|29
|21
|8
|38
|9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|25
|10
|7
|8
|33
|25
|8
|37
|10.TARSUS İDMANYURDU
|25
|10
|6
|9
|36
|32
|4
|36
|11.PENDİKSPOR
|25
|11
|2
|12
|44
|31
|13
|35
|12.PAZARSPOR
|25
|10
|4
|11
|37
|39
|-2
|34
|13.SİVAS BELEDİYESPOR
|25
|8
|9
|8
|39
|32
|7
|33
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|25
|9
|6
|10
|31
|30
|1
|33
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|25
|7
|5
|13
|31
|33
|-2
|26
|16.BAYBURT ÖZEL İDARE
|25
|8
|2
|15
|29
|43
|-14
|26
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|25
|6
|6
|13
|22
|37
|-15
|24
|18.MAMAK
|25
|6
|5
|14
|24
|63
|-39
|23
|19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|25
|7
|3
|15
|32
|51
|-19
|21
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|25
|1
|2
|22
|10
|71
|-61
|2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz
Haber Yorumları
500
Manşet Haberler
Son Dakika Haberleri
Son dakika... Frutti Extra Bursaspor, Stefan Bircevic'i transfer ettiAdanaspor-Giresunspor maçının ardındanAbdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed müjdesi: 2021 yılı içerisinde bonservisini alacağızSon dakika haberleri! Bursaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktıÜcretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutulduErdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacakKılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıtFabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktıKendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü