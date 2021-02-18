Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

18.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:51
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında yapıldı.

Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe ve Kocaelispor-Afjet Afyonspor karşılaşmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAvP
1.MANİSA23194063154861
2.HEKİMOĞLU TRABZON22126447202742
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR22118335191641
4.ANKARA DEMİRSPOR23117538251340
5.UŞAKSPOR 23117540291140
6.SARIYER23109431171439
7.KOCAELİSPOR2111552618838
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER2311573530538
9.AFJET AFYONSPOR229763028234
10.ÇORUM2295841271432
11.KAHRAMANMARAŞSPOR226972633-727
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2257102333-1022
13.SANCAKTEPE2164112639-1322
14.İNEGÖLSPOR2348112334-1120
15.ERGENE VELİMEŞESPOR2248102945-1620
16.NİĞDE ANADOLU2328131537-2214
17.ŞANLIURFASPOR2345142256-3414
18.HACETTEPE SPOR2234151636-2013
19.GÜMÜŞHANESPOR2244142348-2513
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAvP
1.EYÜPSPOR24175253183556
2.VANSPOR24145539211847
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR24127532171543
4.BODRUMSPOR 24126654332142
5.SAKARYASPOR 24119438241442
6.TURGUTLUSPOR24140103337-442
7.KIRKLARELİSPOR2491142819938
8.SERİK BELEDİYESPOR2410863931838
9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR249783024634
10.PAZARSPOR24104103536-134
11.TARSUS İDMAN YURDU249693431333
12.PENDİKSPOR241021241301132
13.SİVAS BELEDİYESPOR247983731630
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2486102929030
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2475123030026
16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR2482142840-1226
17.MAMAK2465132459-3523
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR2473143249-1721
19.GMG KASTAMONUSPOR2456132037-1721
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR241221969-602
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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