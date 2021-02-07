Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

07.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:41
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 22. hafta maçları oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 22. hafta maçları oynandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.MANİSA 21174060154555
2.HEKİMOĞLU TRABZON21125447202741
3.KOCAELİSPOR2111552618838
4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR20107334191537
5.UŞAKSPOR 21107437271037
6.SARIYER2199327141336
7.ANKARA DEMİRSPOR2197533221134
8.AFJET AFYONSPOR219753027334
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER219573129232
10.KAHRAMANMARAŞSPOR 206952527-227
11.ÇORUM 2075838271126
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 215792231-922
13.SANCAKTEPE 2164112639-1322
14.İNEGÖLSPOR214892330-720
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR2138102643-1717
16.NİĞDE ANADOLU 2128111534-1914
17.HACETTEPE SPOR2134141534-1913
18.GÜMÜŞHANESPOR2144132145-2413
19.ŞANLIURFASPOR2135131954-3511
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR22164251183352
2.VANSPOR 22134535201543
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR22117431151640
4.SAKARYASPOR 22117437231440
5.TURGUTLUSPOR2213092934-539
6.BODRUMSPOR 22115651321938
7.KIRKLARELİSPOR22910327161137
8.PAZARSPOR2210483531434
9.SERİK BELEDİYESPOR228863331232
10.TARSUS İDMAN YURDU228683026430
11.PENDİKSPOR22921136261029
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR227782322128
13.SİVAS BELEDİYESPOR226973529627
14.KARACABEY BELEDİYESPOR 227692425-127
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2265112728-123
16.MAMAK 2264122356-3322
17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR2273123042-1221
18.GMG KASTAMONUSPOR2255121933-1420
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR2262142339-1620
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR221219962-532
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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