Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
07.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:41
Misli.com 2. Lig'de 22. hafta maçları oynandı.
Misli.com 2. Lig'de 22. hafta maçları oynandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|45
|55
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|27
|41
|3.KOCAELİSPOR
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|8
|38
|4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|15
|37
|5.UŞAKSPOR
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|10
|37
|6.SARIYER
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|13
|36
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|11
|34
|8.AFJET AFYONSPOR
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|3
|34
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|2
|32
|10.KAHRAMANMARAŞSPOR
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|-2
|27
|11.ÇORUM
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|11
|26
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|-9
|22
|13.SANCAKTEPE
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|-13
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|-7
|20
|15.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|-17
|17
|16.NİĞDE ANADOLU
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|-19
|14
|17.HACETTEPE SPOR
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|-19
|13
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|-24
|13
|19.ŞANLIURFASPOR
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|-35
|11
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|33
|52
|2.VANSPOR
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|15
|43
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|16
|40
|4.SAKARYASPOR
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|14
|40
|5.TURGUTLUSPOR
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|-5
|39
|6.BODRUMSPOR
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|19
|38
|7.KIRKLARELİSPOR
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|11
|37
|8.PAZARSPOR
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|2
|32
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|4
|30
|11.PENDİKSPOR
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|10
|29
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|1
|28
|13.SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|6
|27
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|-1
|27
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|-1
|23
|16.MAMAK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|-33
|22
|17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|-12
|21
|18.GMG KASTAMONUSPOR
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|-14
|20
|19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|-16
|20
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|-53
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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