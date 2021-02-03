Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

03.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:13
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları oynandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.MANİSA 201730591454
2.HEKİMOĞLU TRABZON201244461940
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR201073341937
4.SARIYER20983261335
5.KOCAELİSPOR201055251835
6.UŞAKSPOR20974362734
7.AFJET AFYONSPOR20965292633
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER20956302732
9.ANKARA DEMİRSPOR20875322231
10.ÇORUM 19757382626
11.KAHRAMANMARAŞSPOR19685242626
12.SANCAKTEPE 206410263822
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR20569213021
14.İNEGÖLSPOR20479222919
15.ERGENE VELİMEŞESPOR203710254216
16.NİĞDE ANADOLU 202810153314
17.HACETTEPE203413153313
18.GÜMÜŞHANESPOR203413204510
19.ŞANLIURFASPOR20251317538
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.EYÜPSPOR211542491849
2.VAN211245331940
3.TURGUTLUSPOR211308293139
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR211074291537
5.SAKARYASPOR211074342237
6.BODRUMSPOR211056463035
7.KIRKLARELİSPOR218103251634
8.PAZARSPOR211047352934
9.SERİK BELEDİYESPOR21885322732
10.TARSUS İDMAN YURDU21867292330
11.SİVAS BELEDİYESPOR21696342727
12.KARACABEY BELEDİYESPOR21768242327
13.PENDİKSPOR218211332626
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR21678182125
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR216510252323
16.MAMAK216411225122
17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR217311304021
18.GMG KASTAMONUSPOR215511193120
19.BAYBURT ÖZEL İDARE215214193817
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR210219762-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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