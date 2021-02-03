Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
03.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:13
Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları oynandı.
Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları oynandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.MANİSA
|20
|17
|3
|0
|59
|14
|54
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|20
|12
|4
|4
|46
|19
|40
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|4.SARIYER
|20
|9
|8
|3
|26
|13
|35
|5.KOCAELİSPOR
|20
|10
|5
|5
|25
|18
|35
|6.UŞAKSPOR
|20
|9
|7
|4
|36
|27
|34
|7.AFJET AFYONSPOR
|20
|9
|6
|5
|29
|26
|33
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|9
|5
|6
|30
|27
|32
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|8
|7
|5
|32
|22
|31
|10.ÇORUM
|19
|7
|5
|7
|38
|26
|26
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|19
|6
|8
|5
|24
|26
|26
|12.SANCAKTEPE
|20
|6
|4
|10
|26
|38
|22
|13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|20
|5
|6
|9
|21
|30
|21
|14.İNEGÖLSPOR
|20
|4
|7
|9
|22
|29
|19
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|20
|3
|7
|10
|25
|42
|16
|16.NİĞDE ANADOLU
|20
|2
|8
|10
|15
|33
|14
|17.HACETTEPE
|20
|3
|4
|13
|15
|33
|13
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|20
|3
|4
|13
|20
|45
|10
|19.ŞANLIURFASPOR
|20
|2
|5
|13
|17
|53
|8
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.EYÜPSPOR
|21
|15
|4
|2
|49
|18
|49
|2.VAN
|21
|12
|4
|5
|33
|19
|40
|3.TURGUTLUSPOR
|21
|13
|0
|8
|29
|31
|39
|4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|10
|7
|4
|29
|15
|37
|5.SAKARYASPOR
|21
|10
|7
|4
|34
|22
|37
|6.BODRUMSPOR
|21
|10
|5
|6
|46
|30
|35
|7.KIRKLARELİSPOR
|21
|8
|10
|3
|25
|16
|34
|8.PAZARSPOR
|21
|10
|4
|7
|35
|29
|34
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|21
|8
|8
|5
|32
|27
|32
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|21
|8
|6
|7
|29
|23
|30
|11.SİVAS BELEDİYESPOR
|21
|6
|9
|6
|34
|27
|27
|12.KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|7
|6
|8
|24
|23
|27
|13.PENDİKSPOR
|21
|8
|2
|11
|33
|26
|26
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|21
|6
|7
|8
|18
|21
|25
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|21
|6
|5
|10
|25
|23
|23
|16.MAMAK
|21
|6
|4
|11
|22
|51
|22
|17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|21
|7
|3
|11
|30
|40
|21
|18.GMG KASTAMONUSPOR
|21
|5
|5
|11
|19
|31
|20
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|21
|5
|2
|14
|19
|38
|17
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|21
|0
|2
|19
|7
|62
|-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan
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