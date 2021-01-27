Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
27.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:53
Misli.com 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.
Misli.com 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.MANİSA FK
|19
|16
|3
|0
|57
|14
|51
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|19
|12
|4
|3
|44
|16
|40
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|19
|10
|7
|2
|34
|18
|37
|4.SARIYER
|19
|9
|8
|2
|26
|11
|35
|5.KOCAELİSPOR
|19
|10
|5
|4
|25
|16
|35
|6.UŞAKSPOR
|19
|9
|7
|3
|36
|24
|34
|7.AFJET AFYONSPOR
|19
|8
|6
|5
|27
|26
|30
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|8
|5
|6
|27
|25
|29
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|19
|7
|7
|5
|29
|22
|28
|10.ÇORUM FK
|19
|7
|5
|7
|38
|26
|26
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|18
|5
|8
|5
|23
|26
|23
|12.SANCAKTEPE FK
|19
|6
|4
|9
|26
|37
|22
|13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|19
|5
|5
|9
|20
|29
|20
|14.İNEGÖLSPOR
|19
|4
|6
|9
|22
|29
|18
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|19
|3
|6
|10
|24
|41
|15
|16.NİĞDE ANADOLU FK
|19
|2
|7
|10
|14
|32
|13
|17.HACETTEPE
|19
|3
|3
|13
|14
|32
|12
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|19
|3
|3
|13
|20
|45
|9
|19.ŞANLIURFASPOR
|19
|1
|5
|13
|16
|53
|5
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.EYÜPSPOR
|20
|15
|3
|2
|48
|17
|48
|2.VANSPOR FK
|20
|12
|4
|4
|33
|18
|40
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|10
|6
|4
|29
|15
|36
|4.SAKARYASPOR
|20
|10
|6
|4
|33
|21
|36
|5.TURGUTLUSPOR
|20
|12
|0
|8
|23
|31
|36
|6.PAZARSPOR
|20
|10
|4
|6
|35
|28
|34
|7.BODRUMSPOR
|20
|9
|5
|6
|45
|30
|32
|8.KIRKLARELİSPOR
|20
|7
|10
|3
|24
|16
|31
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|20
|7
|8
|5
|30
|26
|29
|10.SİVAS BELEDİYESPOR
|20
|6
|9
|5
|33
|25
|27
|11.TARSUS İDMANYURDU
|20
|7
|6
|7
|28
|23
|27
|12.KARACABEY BELEDİYESPOR
|20
|7
|6
|7
|24
|21
|27
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|20
|6
|6
|8
|18
|21
|24
|14.PENDİKSPOR
|20
|7
|2
|11
|30
|26
|23
|15.MAMAK FK
|20
|6
|4
|10
|22
|45
|22
|16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|20
|7
|3
|10
|29
|38
|21
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|20
|5
|5
|10
|23
|23
|20
|18.GMG KASTAMONUSPOR
|20
|5
|5
|10
|19
|30
|20
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|20
|4
|2
|14
|17
|37
|14
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|20
|0
|2
|18
|7
|59
|-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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