Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

27.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:53
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 20. hafta maçları oynandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.MANİSA FK191630571451
2.HEKİMOĞLU TRABZON191243441640
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR191072341837
4.SARIYER19982261135
5.KOCAELİSPOR191054251635
6.UŞAKSPOR19973362434
7.AFJET AFYONSPOR19865272630
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER19856272529
9.ANKARA DEMİRSPOR19775292228
10.ÇORUM FK19757382626
11.KAHRAMANMARAŞSPOR18585232623
12.SANCAKTEPE FK19649263722
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR19559202920
14.İNEGÖLSPOR19469222918
15.ERGENE VELİMEŞESPOR193610244115
16.NİĞDE ANADOLU FK192710143213
17.HACETTEPE193313143212
18.GÜMÜŞHANESPOR19331320459
19.ŞANLIURFASPOR19151316535
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.EYÜPSPOR201532481748
2.VANSPOR FK201244331840
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR201064291536
4.SAKARYASPOR201064332136
5.TURGUTLUSPOR201208233136
6.PAZARSPOR201046352834
7.BODRUMSPOR20956453032
8.KIRKLARELİSPOR207103241631
9.SERİK BELEDİYESPOR20785302629
10.SİVAS BELEDİYESPOR20695332527
11.TARSUS İDMANYURDU20767282327
12.KARACABEY BELEDİYESPOR20767242127
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR20668182124
14.PENDİKSPOR207211302623
15.MAMAK FK206410224522
16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR207310293821
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR205510232320
18.GMG KASTAMONUSPOR205510193020
19.BAYBURT ÖZEL İDARE204214173714
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR200218759-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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