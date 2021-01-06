Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

06.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:33
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erdi.

Misli.com 2. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erdi.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımOGBMAYP
1.MANİSA FK181530561448
2.HEKİMOĞLU TRABZON171133361536
3.SARIYER1898126835
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR171052331735
5.UŞAKSPOR18963332133
6.KOCAELİSPOR15924201429
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER17836242227
8.ANKARA DEMİRSPOR16655262023
9.KAHRAMANMARAŞSPOR17584212323
10.AFJET AFYONSPOR16655192323
11.SANCAKTEPE FK15636252021
12.ÇORUM FK15546272119
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR18459182817
14.İNEGÖLSPOR16358172614
15.ERGENE VELİMEŞESPOR183510213814
16.NİĞDE ANADOLU FK17269143012
17.HACETTEPE18231312329
18.GÜMÜŞHANESPOR18331219429
19.ŞANLIURFASPOR16141115484
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TakımOGBMAYP
1.EYÜPSPOR191522451447
2.VANSPOR FK191144301837
3.TURGUTLUSPOR191207232936
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR19964271533
5.PAZARSPOR181026312432
6.SAKARYASPOR17944271731
7.BODRUMSPOR19856443029
8.SERİK BELEDİYESPOR18774282128
9.KIRKLARELİSPOR18693201327
10.SİVAS BELEDİYESPOR19685322426
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 19757232026
12.TARSUS İDMANYURDU18666262024
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR19667182024
14.PENDİKSPOR186111252419
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR195410222219
16.GMG KASTAMONUSPOR18549182719
17.MAMAK FK195410204419
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR196310263618
19.BAYBURT ÖZEL İDARE174211112714
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR190217657-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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