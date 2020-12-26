Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

26.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:04
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 17. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 17. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, konuk olduğu Tarsus İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ17152055134247
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1594228141431
3.SARIYER158612151630
4.HEKİMOĞLU TRABZON1593329151430
5.UŞAK SPOR A.Ş.1685330191129
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER168352421327
7.KOCAELİSPOR127231411323
8.ANKARA DEMİRSPOR1364325151022
9.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.126242011920
10.AFJET AFYONSPOR144551622-617
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.164571623-717
12.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.143741620-416
13.ÇORUM FK134362220215
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR163491931-1213
15.NİĞDE ANADOLU FK152581126-1511
16.İNEGÖLSPOR142481424-1010
17.HACETTEPE SPOR1623111129-189
18.GÜMÜŞHANESPOR1523101635-196
19.ŞANLIURFASPOR1412111144-332

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR16122238142438
2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ17104328151334
3.TURGUTLUSPOR1711062025-533
4.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR178632213930
5.SAKARYASPOR A.Ş.1584325151028
6.KIRKLARELİSPOR166821981126
7.SİVAS BELEDİYE SPOR176743122925
8.SERİK BELEDİYESPOR166732518725
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.177462217525
10.BODRUMSPOR A.Ş.176563428623
11.PAZARSPOR157262624223
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR176561718-123
13.TARSUS İDMAN YURDU156452518722
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR175482118319
15.GMG KASTAMONUSPOR154471624-816
16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR175392434-1015
17.PENDİKSPOR1641112224-213
18.MAMAK FK163491640-2413
19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR14329923-1411
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR170215547-42-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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