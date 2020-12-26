Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 17. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, konuk olduğu Tarsus İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P 1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 17 15 2 0 55 13 42 47 2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 15 9 4 2 28 14 14 31 3.SARIYER 15 8 6 1 21 5 16 30 4.HEKİMOĞLU TRABZON 15 9 3 3 29 15 14 30 5.UŞAK SPOR A.Ş. 16 8 5 3 30 19 11 29 6.AMED SPORTİF FAALİYETLER 16 8 3 5 24 21 3 27 7.KOCAELİSPOR 12 7 2 3 14 11 3 23 8.ANKARA DEMİRSPOR 13 6 4 3 25 15 10 22 9.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 6 2 4 20 11 9 20 10.AFJET AFYONSPOR 14 4 5 5 16 22 -6 17 11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 16 4 5 7 16 23 -7 17 12.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 14 3 7 4 16 20 -4 16 13.ÇORUM FK 13 4 3 6 22 20 2 15 14.ERGENE VELİMEŞE SPOR 16 3 4 9 19 31 -12 13 15.NİĞDE ANADOLU FK 15 2 5 8 11 26 -15 11 16.İNEGÖLSPOR 14 2 4 8 14 24 -10 10 17.HACETTEPE SPOR 16 2 3 11 11 29 -18 9 18.GÜMÜŞHANESPOR 15 2 3 10 16 35 -19 6 19.ŞANLIURFASPOR 14 1 2 11 11 44 -33 2 Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Kırmızı Grup: O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 16 12 2 2 38 14 24 38 2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 17 10 4 3 28 15 13 34 3.TURGUTLUSPOR 17 11 0 6 20 25 -5 33 4.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 17 8 6 3 22 13 9 30 5.SAKARYASPOR A.Ş. 15 8 4 3 25 15 10 28 6.KIRKLARELİSPOR 16 6 8 2 19 8 11 26 7.SİVAS BELEDİYE SPOR 17 6 7 4 31 22 9 25 8.SERİK BELEDİYESPOR 16 6 7 3 25 18 7 25 9.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 17 7 4 6 22 17 5 25 10.BODRUMSPOR A.Ş. 17 6 5 6 34 28 6 23 11.PAZARSPOR 15 7 2 6 26 24 2 23 12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 17 6 5 6 17 18 -1 23 13.TARSUS İDMAN YURDU 15 6 4 5 25 18 7 22 14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 17 5 4 8 21 18 3 19 15.GMG KASTAMONUSPOR 15 4 4 7 16 24 -8 16 16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 17 5 3 9 24 34 -10 15 17.PENDİKSPOR 16 4 1 11 22 24 -2 13 18.MAMAK FK 16 3 4 9 16 40 -24 13 19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 14 3 2 9 9 23 -14 11 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 0 2 15 5 47 -42 -1 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük