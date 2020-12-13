Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

13.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:02
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Hacettepe'yi 4-0 mağlup ederek puanını 41'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 34'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.MANİSA FK15132049123741
2.HEKİMOĞLU TRABZON1383226121427
3.UŞAKSPOR1475227171026
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR137422112925
5.SARIYER136611651124
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER147252120123
7.ANKARA DEMİRSPOR1062223121120
8.SANCAKTEPE FK116231981120
9.KOCAELİSPOR105231111017
10.AFJET AFYONSPOR134541619-317
11.KAHRAMANMARAŞSPOR113531215-314
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR133461317-413
13.ÇORUM FK113352019112
14.ERGENE VELİMEŞESPOR142481625-910
15.HACETTEPE142391126-159
16.NİĞDE ANADOLU FK13157823-158
17.İNEGÖLSPOR12147919-107
18.GÜMÜŞHANESPOR132381529-146
19.ŞANLIURFASPOR131210739-322

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR14111235122334
2.VANSPOR FK1594225131231
3.TURGUTLUSPOR159061623-727
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR147431710725
5.KIRKLARELİSPOR146621651124
6.KARACABEY BELEDİYESPOR156451914522
7.SAKARYASPOR126421813522
8.PAZARSPOR127142420422
9.SERİK BELEDİYESPOR145632116521
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR155551515020
11.TARSUS İDMANYURDU135442316719
12.BODRUMSPOR155463025519
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR155371915418
14.SİVAS BELEDİYESPOR144642320318
15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR145271824-614
16.GMG KASTAMONUSPOR133371221-912
17.MAMAK FK143381230-1812
18.PENDİKSPOR1431101521-610
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR11317817-910
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR150213440-36-1

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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