Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma dışında tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 3 karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Hacettepe'yi 4-0 mağlup ederek puanını 41'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 34'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA FK
|15
|13
|2
|0
|49
|12
|37
|41
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|13
|8
|3
|2
|26
|12
|14
|27
|3.UŞAKSPOR
|14
|7
|5
|2
|27
|17
|10
|26
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|13
|7
|4
|2
|21
|12
|9
|25
|5.SARIYER
|13
|6
|6
|1
|16
|5
|11
|24
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|7
|2
|5
|21
|20
|1
|23
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|10
|6
|2
|2
|23
|12
|11
|20
|8.SANCAKTEPE FK
|11
|6
|2
|3
|19
|8
|11
|20
|9.KOCAELİSPOR
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|0
|17
|10.AFJET AFYONSPOR
|13
|4
|5
|4
|16
|19
|-3
|17
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|11
|3
|5
|3
|12
|15
|-3
|14
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|17
|-4
|13
|13.ÇORUM FK
|11
|3
|3
|5
|20
|19
|1
|12
|14.ERGENE VELİMEŞESPOR
|14
|2
|4
|8
|16
|25
|-9
|10
|15.HACETTEPE
|14
|2
|3
|9
|11
|26
|-15
|9
|16.NİĞDE ANADOLU FK
|13
|1
|5
|7
|8
|23
|-15
|8
|17.İNEGÖLSPOR
|12
|1
|4
|7
|9
|19
|-10
|7
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|13
|2
|3
|8
|15
|29
|-14
|6
|19.ŞANLIURFASPOR
|13
|1
|2
|10
|7
|39
|-32
|2
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|14
|11
|1
|2
|35
|12
|23
|34
|2.VANSPOR FK
|15
|9
|4
|2
|25
|13
|12
|31
|3.TURGUTLUSPOR
|15
|9
|0
|6
|16
|23
|-7
|27
|4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|14
|7
|4
|3
|17
|10
|7
|25
|5.KIRKLARELİSPOR
|14
|6
|6
|2
|16
|5
|11
|24
|6.KARACABEY BELEDİYESPOR
|15
|6
|4
|5
|19
|14
|5
|22
|7.SAKARYASPOR
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|5
|22
|8.PAZARSPOR
|12
|7
|1
|4
|24
|20
|4
|22
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|14
|5
|6
|3
|21
|16
|5
|21
|10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|15
|5
|5
|5
|15
|15
|0
|20
|11.TARSUS İDMANYURDU
|13
|5
|4
|4
|23
|16
|7
|19
|12.BODRUMSPOR
|15
|5
|4
|6
|30
|25
|5
|19
|13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|15
|5
|3
|7
|19
|15
|4
|18
|14.SİVAS BELEDİYESPOR
|14
|4
|6
|4
|23
|20
|3
|18
|15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|14
|5
|2
|7
|18
|24
|-6
|14
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|-9
|12
|17.MAMAK FK
|14
|3
|3
|8
|12
|30
|-18
|12
|18.PENDİKSPOR
|14
|3
|1
|10
|15
|21
|-6
|10
|19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|10
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|15
|0
|2
|13
|4
|40
|-36
|-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan