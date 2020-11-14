Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

14.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:18
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde bu hafta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK-Pazarspor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A YAv.Puan
1.MANİSA FK109103382528
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR9621156920
3.HEKİMOĞLU TRABZON95311851318
4.SANCAKTEPE FK85211741317
5.UŞAKSPOR95221711617
6.SARIYER844092716
7.KOCAELİSPOR842288014
8.ANKARA DEMİRSPOR7412168813
9.AFJET AFYONSPOR8332910-112
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER94051016-612
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR923459-49
12.ÇORUM FK72141113-27
13.KAHRAMANMARAŞSPOR7142810-27
14.İNEGÖLSPOR9144814-67
15.ERGENE VELİMEŞESPOR10136916-76
16.HACETTEPE10136715-86
17.NİĞDE ANADOLU FK9135517-126
18.GÜMÜŞHANESPOR91261020-102
19.ŞANLIURFASPOR9117528-231
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

O G B M A Y Av. Puan
1.EYÜPSPOR10 8112181325
2.TURGUTLUSPOR10 7031111 021
3.VANSPOR FK10 532138518
4.KIRKLARELİSPOR10 44293616
5.SERİK BELEDİYESPOR10 442139416
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR10 44295416
7.SAKARYASPOR10 4421312116
8.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR10 424146814
9.KARACABEY BELEDİYESPOR10 4241310314
10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 9 42376114
11.TARSUS İDMANYURDU 9 3331513212
12.BODRUMSPOR10 3251715211
13.MAMAK FK 9 324713-611
14.SİVAS BELEDİYESPOR 92431313 010
15.PENDİKSPOR103161415-110
16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR104151316-310
17.PAZARSPOR 83141217-510
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 8305610-4 9
19.GMG KASTAMONUSPOR102351017-7 9
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR10019326-23-2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

İlgili Haberler

2.Lig: Kocaelispor: 0 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1
2.Lig: Kocaelispor: 0 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Fraport Tav Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Fraport Tav Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig Akhisarpor: 2 Boluspor: 2
TFF 1. Lig Akhisarpor: 2 Boluspor: 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Didem Soydan Şebnem Bozoklu Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Bursa Medya Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 21:21:42. #1.14#
title