Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde bu hafta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK-Pazarspor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y Av. Puan 1.MANİSA FK 10 9 1 0 33 8 25 28 2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 9 6 2 1 15 6 9 20 3.HEKİMOĞLU TRABZON 9 5 3 1 18 5 13 18 4.SANCAKTEPE FK 8 5 2 1 17 4 13 17 5.UŞAKSPOR 9 5 2 2 17 11 6 17 6.SARIYER 8 4 4 0 9 2 7 16 7.KOCAELİSPOR 8 4 2 2 8 8 0 14 8.ANKARA DEMİRSPOR 7 4 1 2 16 8 8 13 9.AFJET AFYONSPOR 8 3 3 2 9 10 -1 12 10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 4 0 5 10 16 -6 12 11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 9 2 3 4 5 9 -4 9 12.ÇORUM FK 7 2 1 4 11 13 -2 7 13.KAHRAMANMARAŞSPOR 7 1 4 2 8 10 -2 7 14.İNEGÖLSPOR 9 1 4 4 8 14 -6 7 15.ERGENE VELİMEŞESPOR 10 1 3 6 9 16 -7 6 16.HACETTEPE 10 1 3 6 7 15 -8 6 17.NİĞDE ANADOLU FK 9 1 3 5 5 17 -12 6 18.GÜMÜŞHANESPOR 9 1 2 6 10 20 -10 2 19.ŞANLIURFASPOR 9 1 1 7 5 28 -23 1 Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Kırmızı Grup: O G B M A Y Av. Puan 1.EYÜPSPOR 10 8 1 1 21 8 13 25 2.TURGUTLUSPOR 10 7 0 3 11 11 0 21 3.VANSPOR FK 10 5 3 2 13 8 5 18 4.KIRKLARELİSPOR 10 4 4 2 9 3 6 16 5.SERİK BELEDİYESPOR 10 4 4 2 13 9 4 16 6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 10 4 4 2 9 5 4 16 7.SAKARYASPOR 10 4 4 2 13 12 1 16 8.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 10 4 2 4 14 6 8 14 9.KARACABEY BELEDİYESPOR 10 4 2 4 13 10 3 14 10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 9 4 2 3 7 6 1 14 11.TARSUS İDMANYURDU 9 3 3 3 15 13 2 12 12.BODRUMSPOR 10 3 2 5 17 15 2 11 13.MAMAK FK 9 3 2 4 7 13 -6 11 14.SİVAS BELEDİYESPOR 9 2 4 3 13 13 0 10 15.PENDİKSPOR 10 3 1 6 14 15 -1 10 16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 10 4 1 5 13 16 -3 10 17.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10 18.BAYBURT ÖZEL İDARE 8 3 0 5 6 10 -4 9 19.GMG KASTAMONUSPOR 10 2 3 5 10 17 -7 9 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 10 0 1 9 3 26 -23 -2 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan İlgili Haberler 2.Lig: Kocaelispor: 0 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Fraport Tav Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) TFF 1. Lig Akhisarpor: 2 Boluspor: 2