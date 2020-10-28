Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
28.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 22:26
Misli.com 2. Lig'inin 7. haftası Beyaz Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'inin 7. haftası Beyaz Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta da Turgutluspor liderliğini sürdürdü.
Misli.com 2. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|7
|6
|1
|0
|24
|4
|20
|19
|2
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|9
|16
|3
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|UŞAKSPOR
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|5
|13
|5
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|7
|4
|0
|3
|7
|10
|-3
|12
|6
|KOCAELİSPOR
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|0
|11
|7
|ANKARA DEMİRSPOR
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|7
|10
|8
|HEKİMOĞLU TRABZON
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|4
|9
|9
|SARIYER
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|4
|9
|10
|ÇORUM FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|-1
|7
|11
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|0
|6
|12
|ERGENE VELİMEŞE SPOR
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|-3
|6
|13
|AFJET AFYONSPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|-4
|6
|14
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|-3
|5
|15
|HACETTEPE
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|-4
|5
|16
|GÜMÜŞHANESPOR
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|-6
|5
|17
|NİĞDE ANADOLU FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|-11
|5
|18
|İNEGÖLSPOR
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|-7
|3
|19
|ŞANLIURFASPOR
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|-21
|1
Kırmızı Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|TURGUTLUSPOR
|7
|6
|0
|1
|8
|4
|4
|18
|2
|EYÜPSPOR
|7
|5
|1
|1
|13
|6
|7
|16
|3
|SERİK BELEDİYESPOR
|7
|4
|2
|1
|11
|4
|7
|14
|4
|TARSUS İDMANYURDU
|7
|3
|3
|1
|14
|10
|4
|12
|5
|VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|7
|3
|3
|1
|5
|4
|1
|12
|6
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|3
|11
|7
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|7
|3
|2
|2
|7
|4
|3
|11
|8
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|7
|3
|2
|2
|6
|5
|1
|11
|9
|KIRKLARELİSPOR
|7
|2
|4
|1
|7
|2
|5
|10
|10
|SAKARYASPOR
|7
|2
|4
|1
|7
|6
|1
|10
|11
|ELAZIĞSPOR
|7
|3
|1
|3
|9
|11
|-2
|10
|12
|BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|6
|3
|0
|3
|6
|6
|0
|9
|13
|MAMAK FK
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|-4
|8
|14
|PENDİKSPOR
|7
|2
|1
|4
|10
|9
|1
|7
|15
|KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|7
|2
|1
|4
|6
|5
|1
|7
|16
|PAZARSPOR
|7
|2
|1
|4
|10
|16
|-6
|7
|17
|SİVAS BELEDİYESPOR
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|0
|6
|18
|BODRUMSPOR
|7
|1
|2
|4
|8
|10
|-2
|5
|19
|GMG KASTAMONUSPOR
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|-7
|5
|20
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|7
|0
|0
|7
|3
|20
|-17
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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