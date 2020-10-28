Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

28.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 22:26
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'inin 7. haftası Beyaz Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'inin 7. haftası Beyaz Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta da Turgutluspor liderliğini sürdürdü.

Misli.com 2. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımOGBMAYAVP
1MANİSA FUTBOL KULÜBÜ76102442019
2ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR6510134916
3SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ64201621414
4UŞAKSPOR7412149513
5AMED SPORTİF FAALİYETLER7403710-312
6KOCAELİSPOR632166011
7ANKARA DEMİRSPOR6312136710
8HEKİMOĞLU TRABZON62318449
9SARIYER52306249
10ÇORUM FK6213910-17
11KAHRAMANMARAŞSPOR51317706
12ERGENE VELİMEŞE SPOR7133811-36
13AFJET AFYONSPOR613259-46
14ZONGULDAK KÖMÜRSPOR612336-35
15HACETTEPE7124610-45
16GÜMÜŞHANESPOR7124814-65
17NİĞDE ANADOLU FK7124314-115
18İNEGÖLSPOR7034613-73
19ŞANLIURFASPOR6015324-211

Kırmızı Grup:

TakımOGBMAYAVP
1TURGUTLUSPOR760184418
2EYÜPSPOR7511136716
3SERİK BELEDİYESPOR7421114714
4TARSUS İDMANYURDU73311410412
5VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ733154112
6KARACABEY BELEDİYESPOR732285311
7ETİMESGUT BELEDİYESPOR732274311
8KIRŞEHİR BELEDİYESPOR732265111
9KIRKLARELİSPOR724172510
10SAKARYASPOR724176110
11ELAZIĞSPOR7313911-210
12BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR63036609
13MAMAK FK7223610-48
14PENDİKSPOR721410917
15KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR72146517
16PAZARSPOR72141016-67
17SİVAS BELEDİYESPOR61329906
18BODRUMSPOR7124810-25
19GMG KASTAMONUSPOR7124714-75
20KARDEMİR KARABÜKSPOR7007320-170

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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