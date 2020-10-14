Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
14.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:30
Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından lider değişmedi.
Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından lider değişmedi.
Grupta 5. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, Bayburt Özel İdare'yi 1-0 yenen Turgutluspor 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta 5. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. TURGUTLUSPOR
|5
|5
|0
|0
|6
|1
|5
|15
|2. SERİK BELEDİYESPOR
|5
|3
|2
|0
|9
|2
|7
|11
|3. KARACABEY BELEDİYESPOR
|5
|3
|1
|1
|7
|3
|4
|10
|4. EYÜPSPOR
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|3
|10
|5. KIRKLARELİSPOR
|5
|2
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|6. MAMAK FK
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|3
|8
|7. TARSUS İDMAN YURDU
|5
|2
|2
|1
|8
|8
|0
|8
|8. VAN SPOR FK
|5
|2
|2
|1
|3
|3
|0
|8
|9. ELAZIĞSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|11. PENDİKSPOR
|5
|2
|0
|3
|9
|7
|2
|6
|12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|6
|13. SAKARYASPOR
|5
|1
|3
|1
|3
|3
|0
|6
|14. PAZARSPOR
|5
|2
|0
|3
|8
|13
|-5
|6
|15. BODRUMSPOR
|5
|1
|0
|4
|7
|9
|-2
|3
|16. BAYBURT ÖZEL İDARE
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|17. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|5
|1
|0
|4
|2
|4
|-2
|3
|18. SİVAS BELEDİYESPOR
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|19. GMG KASTAMONUSPOR
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|2
|20. KARDEMİR KARABÜKSPOR
|5
|0
|0
|5
|1
|14
|-13
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
Haber Yorumları
500