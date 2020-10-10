Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
10.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 18:35
Misli.com 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından iki grupta da liderler değişmedi.
Misli.com 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından iki grupta da liderler değişmedi.
Beyaz Grup'taki 4 maçını da kazanan Manisa Futbol Kulübü ile Kırmızı Grup'taki 4. müsabakasından galibiyetle ayrılan Turgutluspor, liderliklerini korudu.
Gruplarda dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. MANİSA FK
|4
|4
|0
|0
|18
|3
|15
|12
|2. UŞAKSPOR
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|7
|10
|3. ANKARA DEMİRSPOR
|4
|3
|0
|1
|11
|3
|8
|9
|4. SANCAKTEPE FK
|4
|2
|2
|0
|10
|1
|9
|8
|5. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|6. HEKİMOĞLU TRABZON
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|3
|6
|7. SARIYER
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|3
|6
|8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
|9. AFJET AFYONSPOR
|4
|1
|2
|1
|3
|6
|-3
|5
|10. GÜMÜŞHANESPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|11. HACETTEPE SPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
|12. KOCAELİSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|6
|-2
|4
|13. NİĞDE ANADOLU
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
|14. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|4
|1
|0
|3
|3
|9
|-6
|3
|15. KAHRAMANMARAŞSPOR
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|16. ERGENE VELİMEŞESPOR
|4
|0
|2
|2
|6
|9
|-3
|2
|17. İNEGÖLSPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|7
|-5
|2
|18. ÇORUM FK
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|19. ŞANLIURFASPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|18
|-16
|1
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. TURGUTLUSPOR
|4
|4
|0
|0
|5
|1
|4
|12
|2. KARACABEY BELEDİYESPOR
|4
|3
|1
|0
|7
|1
|6
|10
|3. SERİK BELEDİYESPOR
|4
|2
|2
|0
|7
|2
|5
|8
|4. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|5. EYÜPSPOR
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|7
|6. KIRKLARELİSPOR
|4
|1
|3
|0
|5
|1
|4
|6
|7. SAKARYASPOR A.Ş.
|4
|1
|3
|0
|3
|2
|1
|6
|8. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|1
|6
|9. MAMAK FK
|4
|1
|2
|1
|5
|3
|2
|5
|10. TARSUS İDMAN YURDU
|4
|1
|2
|1
|5
|6
|-1
|5
|11. VANSPOR FK
|4
|1
|2
|1
|2
|3
|-1
|5
|12. ELAZIĞSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|13. BODRUMSPOR
|4
|1
|0
|3
|5
|6
|-1
|3
|14. PENDİKSPOR
|4
|1
|0
|3
|5
|6
|-1
|3
|15. BAYBURT ÖZEL İDARE
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|16. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|3
|-1
|3
|17. PAZARSPOR
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
|18. SİVAS BELEDİYE SPOR
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|19. GMG KASTAMONUSPOR
|4
|0
|2
|2
|3
|7
|-4
|2
|20. KARDEMİR KARABÜKSPOR
|4
|0
|0
|4
|1
|12
|-11
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay
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