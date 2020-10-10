Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

10.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 18:35
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından iki grupta da liderler değişmedi.

Misli.com 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından iki grupta da liderler değişmedi.

Beyaz Grup'taki 4 maçını da kazanan Manisa Futbol Kulübü ile Kırmızı Grup'taki 4. müsabakasından galibiyetle ayrılan Turgutluspor, liderliklerini korudu.

Gruplarda dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAv.P
1. MANİSA FK44001831512
2. UŞAKSPOR4310103710
3. ANKARA DEMİRSPOR430111389
4. SANCAKTEPE FK422010198
5. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR32104227
6. HEKİMOĞLU TRABZON41305236
7. SARIYER41305236
8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR412134-15
9. AFJET AFYONSPOR412136-35
10. GÜMÜŞHANESPOR411245-14
11. HACETTEPE SPOR411234-14
12. KOCAELİSPOR311146-24
13. NİĞDE ANADOLU411236-34
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER410339-63
15. KAHRAMANMARAŞSPOR302123-12
16. ERGENE VELİMEŞESPOR402269-32
17. İNEGÖLSPOR402227-52
18. ÇORUM FK301227-51
19. ŞANLIURFASPOR4013218-161

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAv.P
1. TURGUTLUSPOR440051412
2. KARACABEY BELEDİYESPOR 431071610
3. SERİK BELEDİYESPOR42207258
4. ETİMESGUT BELEDİYESPOR32104137
5. EYÜPSPOR42117527
6. KIRKLARELİSPOR41305146
7. SAKARYASPOR A.Ş.41303216
8. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR32012116
9. MAMAK FK41215325
10. TARSUS İDMAN YURDU412156-15
11. VANSPOR FK412123-15
12. ELAZIĞSPOR31114314
13. BODRUMSPOR410356-13
14. PENDİKSPOR410356-13
15. BAYBURT ÖZEL İDARE210134-13
16. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR410323-13
17. PAZARSPOR4103411-73
18. SİVAS BELEDİYE SPOR302112-12
19. GMG KASTAMONUSPOR402237-42
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR4004112-110

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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