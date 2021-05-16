Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek finali yapılan 2 rövanş maçıyla tamamlandı.

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek finali yapılan 2 rövanş maçıyla tamamlandı.

Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Silahtaroğlu Vanspor karşısında deplasmandaki ilk müsabakayı 2-0 kazanan Sakaryaspor, rövanş mücadelesinde de rakibini aynı skorla yendi ve yarı finalist oldu.

Yarı final eşleşmeleri

Play-off'ta yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs'ta oynanacak.

Yarı finalde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kırşehirspor Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım adını finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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