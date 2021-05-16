Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig play-off çeyrek finalinde 2 rövanş maçı oynandı.
Misli.com 2. Lig play-off çeyrek finalinde 2 rövanş maçı oynandı.
Çeyrek finalde deplasmandaki maçı 2-0 kaybeden Hekimoğlu Trabzon, rövanş karşılaşmasında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
İlk müsabakada deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, sahasındaki maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay