Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek finalinde 2 rövanş maçı oynandı.

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek finalinde 2 rövanş maçı oynandı.

Çeyrek finalde deplasmandaki maçı 2-0 kaybeden Hekimoğlu Trabzon, rövanş karşılaşmasında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

İlk müsabakada deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 yenen Kırşehir Belediyespor, sahasındaki maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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