Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.
Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: 4-1
Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-3
Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-1
Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor: 2-2
Niğde Anadolu-Uşakspor: 6-1
İnegölspor-Hacettepe: 2-0
Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Kocaelispor-Gümüşhanespor: 5-0
Çorum-Sarıyer: 0-0
Kırmızı Grup
Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Bayburt Özel İdare-Pendikspor: 2-2
Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor: 5-7
Turgutluspor-Bodrumspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2
Serik Belediyespor-Mamak: 3-0
Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-1
Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-4
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz