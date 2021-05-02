Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.
Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Sarıyer-Manisa: 0-0
Gümüşhanespor-Çorum: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor: 2-3
Hacettepe-Afjet Afyonspor: 0-1
Uşakspor-İnegölspor: 2-2
Şanlıurfaspor-Niğde Anadolu: 0-0
Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor: 3-1
Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor: 2-0
Kahramanmaraşspor-Sancaktepe: 4-1
Kırmızı Grup
Pendikspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2
Mamak-Bayburt Özel İdare: 1-3
Kırşehir Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-1
Bodrumspor-Kardemir Karabükspor: 5-0
Karacabey Belediyespor-Turgutluspor: 0-0
Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor: 4-2
Pazarspor-GMG Kastamonuspor: 3-1
Silahtaroğlu Vanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 3-2
Kırklarelispor-Eyüpspor: 2-2
Sivas Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar