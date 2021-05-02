Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Sarıyer-Manisa: 0-0

Gümüşhanespor-Çorum: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor: 2-3

Hacettepe-Afjet Afyonspor: 0-1

Uşakspor-İnegölspor: 2-2

Şanlıurfaspor-Niğde Anadolu: 0-0

Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor: 3-1

Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor: 2-0

Kahramanmaraşspor-Sancaktepe: 4-1

Kırmızı Grup

Pendikspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2

Mamak-Bayburt Özel İdare: 1-3

Kırşehir Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-1

Bodrumspor-Kardemir Karabükspor: 5-0

Karacabey Belediyespor-Turgutluspor: 0-0

Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor: 4-2

Pazarspor-GMG Kastamonuspor: 3-1

Silahtaroğlu Vanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 3-2

Kırklarelispor-Eyüpspor: 2-2

Sivas Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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