Futbol: Misli.com 2. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 36. hafta müsabakaları oynandı.

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 36. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Ankara Demirspor-Kahramanmaraşspor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Niğde Anadolu-Hekimoğlu Trabzon: 1-3

İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-1

Afjet Afyonspor-Uşakspor: 2-1

Kocaelispor-Hacettepe: 4-1

Çorum-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Manisa-Gümüşhanespor: 6-0

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Pendikspor: 2-4

Eyüpspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor: 0-1

GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Pazarspor: 5-1

Turgutluspor-Sakaryaspor: 0-3

Kardemir Karabükspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Serik Belediyespor-Bodrumspor: 0-0

Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor: 2-3

Tetiş Yapı Elazığspor-Mamak: 7-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:33:08. #1.14#

title