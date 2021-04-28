Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 36. hafta müsabakaları oynandı.
Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 36. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Ankara Demirspor-Kahramanmaraşspor: 1-0
Ergene Velimeşespor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
Niğde Anadolu-Hekimoğlu Trabzon: 1-3
İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-1
Afjet Afyonspor-Uşakspor: 2-1
Kocaelispor-Hacettepe: 4-1
Çorum-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Manisa-Gümüşhanespor: 6-0
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-Pendikspor: 2-4
Eyüpspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Pazarspor: 5-1
Turgutluspor-Sakaryaspor: 0-3
Kardemir Karabükspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Serik Belediyespor-Bodrumspor: 0-0
Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor: 2-3
Tetiş Yapı Elazığspor-Mamak: 7-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan