Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grupta 36. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Misli.com 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grupta 36. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
Beyaz Grup
15.00 Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)
15.00 Ankara Demirspor-Kahramanmaraşspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Ergene Velimeşe-Anagold 24 Erzincanspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu-Hekimoğlu Trabzon (Niğde 5 Şubat)
15.00 İnegölspor-Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)
15.00 Afjet Afyonspor-Uşakspor (Zafer)
15.00 Kocaelispor-Hacettepe (Kocaeli)
15.00 Çorum-Zonguldak Kömürspor (Çorum Şehir)
15.00 Manisa-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
Kırmızı Grup
13.30 Sivas Belediyespor-Pendikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Eyüpspor-Tarsus İdman Yurdu (Esenler Erokspor)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Pazarspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Turgutluspor-Sakaryaspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kardemir Karabükspor-Karacabey Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Serik Belediyespor-Bodrumspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Mamak (Elazığ Doğukent)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür