Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta 35. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta 35. hafta maçları yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 0-2

Gümüşhanespor-Sarıyer: 0-3

Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Manisa: 0-0

Hacettepe-Çorum: 1-1

Uşakspor-Kocaelispor: 2-0

Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor: 2-2

Kırmızı Grup

Bodrumspor-Bayburt Özel İdare: 2-3

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-2

Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Pazarspor-Turgutluspor: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0

Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2

Mamak-Pendikspor: 1-6

Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-1

Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz