Futbol: Misli.com 2. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta 35. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta 35. hafta maçları yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 0-2

Gümüşhanespor-Sarıyer: 0-3

Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Manisa: 0-0

Hacettepe-Çorum: 1-1

Uşakspor-Kocaelispor: 2-0

Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor: 2-2

Kırmızı Grup

Bodrumspor-Bayburt Özel İdare: 2-3

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-2

Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Pazarspor-Turgutluspor: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0

Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2

Mamak-Pendikspor: 1-6

Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-1

Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Muslera Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:40:48. #1.16#

title