Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor: 3-1

Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1

Sancaktepe-Ergene Velimeşespor: 3-1

Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1

Hacettepe-Sarıyer: 1-4

Uşakspor-Manisa: 1-1

Şanlıurfaspor-Çorum: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: 0-0

Kırmızı Grup

Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 6-2

Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare: 1-2

Pazarspor-Serik Belediyespor: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Kırklarelispor-Turgutluspor: 5-2

Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Mamak: 1-0

Bodrumspor-Pendikspor: 3-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor: 2-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz