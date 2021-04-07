Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Çorum-Hekimoğlu Trabzon: 2-3

Manisa-Şanlıurfaspor: 1-1

Sarıyer-Uşakspor: 0-6

Gümüşhanespor-Hacettepe: 2-1

Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor: 0-0

Niğde Anadolu-Sancaktepe: 2-1

İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Afjet Afyonspor-Kahramanmaraşspor: 4-2

Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2

Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor: 0-1

Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-2

Kardemir Karabükspor-Kırklarelispor: 1-3

Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Bayburt Özel İdare-Pazarspor: 2-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor: 1-6

Pendikspor-Karacabey Belediyespor: 0-0

Mamak-Bodrumspor: 0-3

Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan