Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Çorum-Hekimoğlu Trabzon (Çorum Şehir)

15.00 Manisa-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Sarıyer-Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu-Sancaktepe (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor-Kahramanmaraşspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)

Kırmızı Grup

15.00 GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Kırklarelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Bayburt Özel İdare-Pazarspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi)

15.00 Pendikspor-Karacabey Belediyespor (Pendik)

15.00 Mamak-Bodrumspor (Çubuk İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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