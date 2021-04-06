Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Çorum-Hekimoğlu Trabzon (Çorum Şehir)

15.00 Manisa-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Sarıyer-Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu-Sancaktepe (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor-Kahramanmaraşspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)

Kırmızı Grup

15.00 GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Kırklarelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Bayburt Özel İdare-Pazarspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi)

15.00 Pendikspor-Karacabey Belediyespor (Pendik)

15.00 Mamak-Bodrumspor (Çubuk İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar