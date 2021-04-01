Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları yapıldı.
Misli.com 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları yapıldı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor: 1-1
Hekimoğlu Trabzon-Manisaspor: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-Çorumspor: 0-1
Kahramanmaraşspor-Kocaelispor: 0-2
Sancaktepe-İnegölspor: 1-4
Ankara Demirspor-Niğde Anadolu: 3-0
Hacettepe-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Uşakspor-Gümüşhanespor: 0-2
Şanlıurfaspor-Sarıyer: 1-2
Kırmızı Grup
Pazarspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-3
Vanspor-Bayburt Özel İdare: 1-1
Kırklarelispor-Serik Belediyespor: 0-0
Tarsus İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor: 4-0
Eyüpspor-Turgutluspor: 2-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Bodrumspor-Kırşehir Belediyespor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Mamak: 4-0
Sakaryaspor-Pendikspor: 0-0
GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay