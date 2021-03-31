Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Ligde beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları yarın yapılacak.

Futbolda Misli.com 2. Ligde beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31. haftanın program şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Manisaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Çorumspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Kahramanmaraşspor-Kocaelispor (12 Şubat)

15.00 Sancaktepe-İnegölspor (15 Temmuz)

15.00 Ankara Demirspor-Niğde Anadolu (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Hacettepe-Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Uşakspor-Gümüşhanespor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Şanlıurfaspor-Sarıyer (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup

15.00 Pazarspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Pazar İlçe)

15.00 Vanspor-Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-Serik Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor (Tarsus İlçe)

15.00 Eyüpspor-Turgutluspor (Eyüp)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Etimesgut Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Bodrumspor-Kırşehir Belediyespor (Bodrum İlçe)

15.00 Karacabey Belediyespor-Mamak (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor (Gazi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür