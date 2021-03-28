Futbol: Misli.com 2. Lig
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 24. haftadan ertelenen karşılaşmada Zonguldak Kömürspor ile Sancaktepe 1-1 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 24. haftadan ertelenen karşılaşmada Zonguldak Kömürspor ile Sancaktepe 1-1 berabere kaldı.
Devrek İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Sancaktepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu maçın ardından Zonguldak Kömürspor puanını 30'a Sancaktepe de 23'e yükseltti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük