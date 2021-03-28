Futbol: Misli.com 2. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 2. Lig

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 24. haftadan ertelenen karşılaşmada Zonguldak Kömürspor ile Sancaktepe 1-1 berabere kaldı.

Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 24. haftadan ertelenen karşılaşmada Zonguldak Kömürspor ile Sancaktepe 1-1 berabere kaldı.

Devrek İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Sancaktepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu maçın ardından Zonguldak Kömürspor puanını 30'a Sancaktepe de 23'e yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:40:53. #1.14#
title