Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 30. haftası beyaz ve kırmızı grupta yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 30. haftası beyaz ve kırmızı grupta yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor (Niğde 5 Şubat)

14.00 İnegölspor-Ankara Demirspor (İnegöl İlçe)

14.00 Afjet Afyonspor-Sancaktepe (Zafer)

14.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

14.00 Çorum-Kahramanmaraşspor (Çorum Şehir)

14.00 Manisa-Anagold 24Erzincanspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

14.00 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Uşakspor (Devrek İlçe)

Kırmızı Grup

12.00 Kırşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Kırşehir AHİ)

12.30 Sivas Belediyespor-Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Turgutluspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Kardemir Karabükspor-Eyüpspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Serik Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)

14.00 Bayburt Özel İdare-Kırklarelispor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Vanspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Pendikspor-Pazarspor (Pendik)

14.00 Mamak-Sakaryaspor (Çubuk İlçe)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür