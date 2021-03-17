Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

17.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:02
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 29. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 29. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Kahramanmaraşspor-Manisa (12 Şubat)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çorum (Diyarbakır)

14.00 Sancaktepe-Kocaelispor (15 Temmuz)

14.00 Ankara Demirspor-Afjet Afyonspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Ergene Velimeşespor-İnegölspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Uşakspor-Hacettepe (Uşak 1 Eylül)

14.00 Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Kırmızı Grup

13.00 GMG Kastamonuspor-Turgutluspor (Gazi)

14.00 Karacabey Belediyespor-Bodrumspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Pazarspor-Mamak (Pazar İlçe)

14.00 Vanspor-Pendikspor (Van Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kırklarelispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Bayburt Özel İdare (Tarsus İlçe)

14.00 Eyüpspor-Serik Belediyespor (Eyüp)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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