Futbol: Misli.com 2. Lig
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta, yapılan maçlarla tamamlandı.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta, yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Sancaktepe-Manisa: 0-3
Ankara Demirspor-Çorum: 2-2
Ergene Velimeşespor-Kocaelispor: 0-3
Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 2-2
Şanlıurfaspor-Uşakspor: 2-0
Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 0-3
Kırmızı Grup
Pazarspor-Bodrumspor: 3-3
Vanspor-Kırşehir Belediyespor: 1-2
Kırklarelispor-Mamak: 7-0
Tarsus İdman Yurdu-Pendikspor: 3-3
Turgutluspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Eyüpspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdare: 1-3
GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 7-0
Sakaryaspor-Karacabey Belediyespor: 1-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz