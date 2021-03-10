Futbol: Misli.com 2. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 2. Lig

10.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:26
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta, yapılan maçlarla tamamlandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta, yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Sancaktepe-Manisa: 0-3

Ankara Demirspor-Çorum: 2-2

Ergene Velimeşespor-Kocaelispor: 0-3

Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 2-2

Şanlıurfaspor-Uşakspor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 0-3

Kırmızı Grup

Pazarspor-Bodrumspor: 3-3

Vanspor-Kırşehir Belediyespor: 1-2

Kırklarelispor-Mamak: 7-0

Tarsus İdman Yurdu-Pendikspor: 3-3

Turgutluspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Eyüpspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdare: 1-3

GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 7-0

Sakaryaspor-Karacabey Belediyespor: 1-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:27:21. #1.16#
title