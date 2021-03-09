Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 27. hafta maçları yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 27. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak 27. haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Sancaktepe-Manisa (15 Temmuz)

14.00 Ankara Demirspor-Çorum (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Ergene Velimeşespor-Kocaelispor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Şanlıurfaspor-Uşakspor (Şanlıurfa GAP)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor (Mustakil Atletim Pisti Sahası)

14.00 Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor (12 Şubat)

14.00 Amet Sportif Faaliyetler-Sarıyer (Diyarbakır)

Kırmızı Grup

12.00 Pazarspor-Bodrumspor (Pazar İlçe)

14.00 Vanspor-Kırşehir Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Kırklarelispor-Mamak (Kırklareli Atatürk)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Pendikspor (Tarsus İlçe)

14.00 Turgutluspor-Sivas Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Eyüpspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Eyüp)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdare (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor (Gazi)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Sakaryaspor-Karacabey Belediyesor (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan