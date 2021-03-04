Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Misli.com 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Afjet Afyonspor-İnegölspor: 2-0
Kocaelispor-Niğde Anadolu: 3-1
Çorum-Ergene Velimeşespor: 3-0
Manisa-Ankara Demirspor: 1-1
Sarıyer-Sancaktepe: 3-0
Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor: 1-1
Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Uşakspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Kırmızı Grup
Kardemir Karabükspor-Turgutluspor: 0-4
Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-3
Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor: 1-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Pendikspor-Eyüpspor: 0-3
Mamak-Tarsus İdman Yurdu: 2-2
Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor: 2-3
Bodrumspor-Vanspor: 1-0
Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 1-0
Sivas Belediyespor-Sakaryaspor: 2-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan