Futbol: Misli.com 2. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Misli.com 2. Lig

04.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:36
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Afjet Afyonspor-İnegölspor: 2-0

Kocaelispor-Niğde Anadolu: 3-1

Çorum-Ergene Velimeşespor: 3-0

Manisa-Ankara Demirspor: 1-1

Sarıyer-Sancaktepe: 3-0

Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor: 1-1

Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Uşakspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Kırmızı Grup

Kardemir Karabükspor-Turgutluspor: 0-4

Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-3

Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor: 1-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Pendikspor-Eyüpspor: 0-3

Mamak-Tarsus İdman Yurdu: 2-2

Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor: 2-3

Bodrumspor-Vanspor: 1-0

Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 1-0

Sivas Belediyespor-Sakaryaspor: 2-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:42:07. #1.15#
title