Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

24.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:39
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'un 25. haftası, yapılan maçlarla tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'un 25. haftası, yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Ergene Velimeşespor-Manisa: 0-2

Niğde Anadolu-Çorum: 0-0

İnegölspor-Kocaelispor: 2-2

Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor: 6-2

Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 2-0

Kahramanmaraşspor-Hacettepe: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Zonduldak Kömürspor: 2-0

Sancaktepe-Gümüşhanespor: 0-1

Ankara Demirspor-Sarıyer: 1-0

Kırmızı Grup

Van-Karacabey Belediyespor: 1-2

Kırklarelispor-Bodrumspor: 1-2

Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Eyüpspor-Mamak: 4-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor: 1-3

Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor: 1-2

GMG Kastamonuspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 3-1

Turgutluspor-Serik Belediyespor: 1-1

Pazarspor-Sakaryaspor: 2-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:42:36. #1.16#
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