Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

18.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:23
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 24. hafta ertelenen iki maç dışında tamamlandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 24. hafta ertelenen iki maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmaları kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Çorum-İnegölspor: 2-0

Manisa-Niğde Anadolu: 1-0

Sarıyer-Ergene Velimeşespor: 2-3

Gümüşhanespor-Ankara Demirspor: 2-3

Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Uşakspor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Bayburt Özel İdare-Turgutluspor: 2-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Etimesgut Belediyespor: 1-4

Pendikspor-GMG Kastamonuspor: 4-1

Mamak-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-3

Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor: 0-2

Bodrumspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-1

Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor: 3-1

Sakaryaspor-Vanspor: 1-1

Sivas Belediyespor-Pazarspor: 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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