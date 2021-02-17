Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

17.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:59
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Kocaelispor-Afjet Afyonspor (Kocaeli)

Çorum-İnegölspor (Çorum Şehir)

Manisa-Niğde Anadolu (Mümin Erkasap Spor Tesisleri)

Sarıyer-Ergene Velimeşespor (Yusuf Ziya Öniş)

Gümüşhanespor-Ankara Demirspor (Gümüşhane Yenişehir)

Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe (Devre İlçe)

Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Uşakspor-Kahramanmaraşspor (Uşak 1 Eylül)

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Serik İsmail Oğan)

Bayburt Özel İdare-Turgutluspor (Bayburt Genç Osman)

Tetiş Yapı Elazığspor-Etimesgut Belediyespor (Elazığ Doğukent)

Pendikspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)

Mamak-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Çubuk İlçe)

Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)

Bodrumspor-Tarsus İdmanyurdu (Bodrum İlçe)

Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Sakaryaspor-Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Sivas Belediyespor-Pazarspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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