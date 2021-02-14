Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

14.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:34
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 23. hafta maçları oynandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 23. hafta maçları oynandı.

Beyaz Grup'ta Sancaktepe FK-Hacettepe ve Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

İnegölspor-Manisa: 0-2

Afjet Afyonspor-Çorum: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzonspor: 0-0

Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 2-0

Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor: 2-1

Niğde Anadolu-Sarıyer: 0-2

Kırmızı Grup

Turgutluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare: 0-3

Vanspor-Pazarspor: 3-0

Kırklarelispor-Sakaryaspor: 0-0

Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 3-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırşehir Belediyespor: 0-1

GMG Kastamonuspor-Mamak: 0-0

Etimesgut Belediyespor-Pendikspor: 3-1

Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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