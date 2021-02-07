Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

07.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:34
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Çorum-Kocaelispor: 0-1

Manisa-Afjet Afyonspor: 1-1

Sarıyer-İnegölspor: 1-1

Gümüşhanespor-Niğde Anadolu: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Hacettepe-Ankara Demirspor: 0-1

Uşakspor-Sancaktepe: 1-0

Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor: 1-1

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor: 4-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor: 0-2

Pendikspor-Turgutluspor: 3-0

Mamak-Etimesgut Belediyespor: 1-5

Kırşehir Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-0

Bodrumspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 5-2

Karacabey Belediyespor-Eyüpspor: 0-2

Sakaryaspor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1

Pazarspor-Kırklarelispor: 0-2

Sivas Belediyespor-Vanspor: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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