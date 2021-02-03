Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

03.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:18
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Kocaelispor-Manisa: 0-2

Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 3-2

Sancaktepe-Şanlıurfaspor: 0-1

Ankara Demirspor-Uşakspor: 3-0

Ergene Velimeşespor-Hacettepe: 1-1

Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor: 1-1

İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0

Afjet Afyonspor-Sarıyer: 2-0

Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Bodrumspor: 0-1

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-0

Turgutluspor-Mamak: 6-0

Kardemir Karabükspor-Pendikspor: 0-3

Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 2-1

Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Kırklarelispor-Van: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor: 1-0

Eyüpspor-Sakaryaspor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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