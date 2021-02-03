Futbol: Misli.com 2. Lig
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Kocaelispor-Manisa: 0-2
Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 3-2
Sancaktepe-Şanlıurfaspor: 0-1
Ankara Demirspor-Uşakspor: 3-0
Ergene Velimeşespor-Hacettepe: 1-1
Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor: 1-1
İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0
Afjet Afyonspor-Sarıyer: 2-0
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Bodrumspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-0
Turgutluspor-Mamak: 6-0
Kardemir Karabükspor-Pendikspor: 0-3
Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 2-1
Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Kırklarelispor-Van: 1-0
Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor: 1-0
Eyüpspor-Sakaryaspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul