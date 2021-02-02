Futbol: Misli.com 2. Lig
Futbolda Misli.com 2. Lig'in 21. haftası yarın yapılacak mücadelelerle tamamlanacak.
Futbolda Misli.com 2. Lig'in 21. haftası yarın yapılacak mücadelelerle tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
13.00 Kocaelispor-Manisa (Kocaeli)
13.00 Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor (12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)
13.00 Sancaktepe-Şanlıurfaspor (15 Temmuz)
13.00 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Ergene Velimeşespor-Hacettepe (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)
13.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)
Kırmızı Grup
12.00 GMG Kastamonuspor-Bodrumspor (Gazi)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Turgutluspor-Mamak (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Kardemir Karabükspor-Pendikspor (Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kırklarelispor-Vanspor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor (Tarsus İlçe)
13.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür