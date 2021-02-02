Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 21. haftası yarın yapılacak mücadelelerle tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

13.00 Kocaelispor-Manisa (Kocaeli)

13.00 Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor (12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)

13.00 Sancaktepe-Şanlıurfaspor (15 Temmuz)

13.00 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Hacettepe (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)

Kırmızı Grup

12.00 GMG Kastamonuspor-Bodrumspor (Gazi)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Turgutluspor-Mamak (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Kardemir Karabükspor-Pendikspor (Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kırklarelispor-Vanspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor (Tarsus İlçe)

13.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür