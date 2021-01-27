Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

27.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:33
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftanın maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftanın maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Manisa FK-Çorum FK: 1-0

Sarıyer-Kocaelispor: 0-3

Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-3

Zonguldak Kömürspor-İnegölspor: 2-1

Hacettepe-Niğde Anadolu FK: 2-0

Uşakspor-Ergene Velimeşespor: 3-3

Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor: 0-1

Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK: 7-0

Kırmızı Grup

Tetiş Yapı Elazığspor-Bayburt Özel İdare: 3-2

Pendikspor-Serik Belediyespor: 4-1

Mamak FK-Kardemir Karabükspor: 2-1

Kırşehir Belediyespor-Turgutluspor: 2-0

Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Sakaryaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Pazarspor-Eyüpspor: 3-3

Vanspor FK-Tarsus İdmanyurdu: 3-0

Sivas Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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