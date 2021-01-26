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Futbol: Misli.com 2. Lig

26.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:48
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı bugün oynanan tek maçla başladı.

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı bugün oynanan tek maçla başladı.

Beyaz Grup 20. hafta ilk maçında Anagold 24 Erzincanspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele, ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Anagold 24 Erzincanspor puanını 37'ye, Amed Sportif Faaliyetler de 29'a yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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