Futbol: Misli.com 2. Lig
18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:29
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.
Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 12 ve Kırmızı Grup'ta 15. haftalardan kalan birer maç oynandı.
Beyaz Grup'ta dün oynanması planlanan fakat kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada İnegölspor, ağırladığı Sancaktepe FK'yi 4-1 mağlup etti.
Kırmızı Grup'ta oynanan maçta ise Sakaryaspor, evinde Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük