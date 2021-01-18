Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:29
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 12 ve Kırmızı Grup'ta 15. haftalardan kalan birer maç oynandı.

Beyaz Grup'ta dün oynanması planlanan fakat kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada İnegölspor, ağırladığı Sancaktepe FK'yi 4-1 mağlup etti.

Kırmızı Grup'ta oynanan maçta ise Sakaryaspor, evinde Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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