Futbol: Misli.com 2. Lig
17.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:19
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.
Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 11 ve 15. haftalardan kalan birer maç oynandı.
İnegölspor-Sancaktepe FK arasında bugün oynanması gereken 12. hafta erteleme müsabakası ise yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelendi.
Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
11. hafta:
Kahramanmaraşspor-Çorum FK: 2-3
15. hafta:
Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 1-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay