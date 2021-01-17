Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

17.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:19
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2 erteleme maçı yapıldı.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 11 ve 15. haftalardan kalan birer maç oynandı.

İnegölspor-Sancaktepe FK arasında bugün oynanması gereken 12. hafta erteleme müsabakası ise yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelendi.

Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

11. hafta:

Kahramanmaraşspor-Çorum FK: 2-3

15. hafta:

Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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