Futbol: Misli.com 2. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Misli.com 2. Lig

14.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:54
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta toplam 4 erteleme maçı oynandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta toplam 4 erteleme maçı oynandı.

Beyaz Grup 10. hafta maçında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalırken, Ankara Demirspor ile İnegölspor arasındaki 11. hafta mücadelesi 0-0 sona erdi.

Beyaz Grup'ta 14. haftadan ertelenen karşılaşmada ise Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı Grup'taki 14. hafta karşılaşmasında ise Sakaryaspor, deplasmanda Bayburt Özel İdare'yi 4-2 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk İlker Başbuğ Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Samet Aybaba İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:55:40. #1.15#
title