Futbol: Misli.com 2. Lig
10.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:20
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 6 erteleme maçı oynandı.
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 6 erteleme maçı oynandı.
Beyaz Grup 9. hafta maçında Çorum FK deplasmanda Sancaktepe'yi 6-0 yendi. Beyaz Grup 10. hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor ile Ankara Demirspor 2-2 berabere kaldı. Beyaz Grup 13. hafta maçında Anagold 24Erzincaspor ile Kocaelispor 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.
Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmalarında Pazarspor-Pendikspor maçı 1-1 biterken, Kırklarelispor sahasında Bayburt Özel İdare'yi 3-2 yendi. 15. hafta maçında ise Tarsus İdman Yurdu sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever