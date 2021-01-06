Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları oynandı.
Misli.com 2. Lig'de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Anagold 24Erzincanspor-Sancaktepe FK: 5-3
Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor: 2-0
Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor: 2-2
Uşakspor-Niğde Anadolu FK: 2-1
Hacettepe-İnegölspor: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 1-2
Gümüşhanespor-Kocaelispor: 1-0
Sarıyer-Çorum FK: 1-1
Kırmızı Grup:
Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1
Vanspor FK-Eyüpspor: 0-2
Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-0
Sakaryaspor-GMG Kastamonuspor: 1-2
Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Bodrumspor-Turgutluspor: 4-1
Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Mamak FK-Serik Belediyespor: 2-1
Pendikspor-Bayburt Özel İdare: 2-0
Sivas Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar