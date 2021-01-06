Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

06.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:17
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları oynandı.

Misli.com 2. Lig'de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Sancaktepe FK: 5-3

Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor: 2-0

Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor: 2-2

Uşakspor-Niğde Anadolu FK: 2-1

Hacettepe-İnegölspor: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 1-2

Gümüşhanespor-Kocaelispor: 1-0

Sarıyer-Çorum FK: 1-1

Kırmızı Grup:

Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

Vanspor FK-Eyüpspor: 0-2

Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-0

Sakaryaspor-GMG Kastamonuspor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Bodrumspor-Turgutluspor: 4-1

Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Mamak FK-Serik Belediyespor: 2-1

Pendikspor-Bayburt Özel İdare: 2-0

Sivas Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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